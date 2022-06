E' stata danneggiata una delle statue installate in centro storico a Iseo in vista della mostra di Giacinto Bosco "Doppio Sogno" che verrà inaugurata il prossimo fine settimana.

Danneggiata dai vandali una delle statue di Giacinto Bosco

I soliti ignoti hanno colpito in piazza Statuto a Iseo, danneggiando una delle installazioni di Giacinto Bosco preparate in vista dell'inaugurazione della mostra che vede statue e installazioni disposte sul lungolago e per le vie del centro di Iseo. Qualcuno nella giornata di giovedì ha danneggiato l'opera staccandone due parti e lasciandole a terra. L’accaduto è stato prontamente segnalato da un cittadino alle autorità preposte e al Comune.

"Si tratta di un fatto increscioso - ha dichiarato il vicesindaco Cristian Quetti - Che nulla ha a che fare con l'accoglienza e cultura iseane e che ancora una volta dimostra come qualcuno non conosca in alcun modo il rispetto. Saranno presi i dovuti provvedimenti, visionate le immagini delle telecamere di sorveglianza e avvisate le forze dell'ordine".