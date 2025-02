Daniela Edalini è la nuova consigliera di Parità per la Provincia

A mesi dalle elezioni provinciali, giovedì 23 gennaio la consigliera del Comune di Remedello Daniela Edalini è stata nominata consigliera di Parità dal presidente Emanuele Moraschini.

Un incarico di responsabilità per la tutela delle pari opportunità

«Sono stata designata dal presidente della Provincia Consigliera di Parità della Provincia di Brescia – spiega Edalini – È per me un onore poter ricoprire questo ruolo di responsabilità e con una valenza sociale di particolare rilievo. Nell’ambito delle mie funzioni, sarò, infatti chiamata a promuovere e tutelare, anche in ambito giudiziario, le pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro. Gli Uffici delle Consigliere di Parità sono istituiti a livello nazionale presso il Ministero del Lavoro e in ogni Regione e singola Provincia con compiti e azioni specifiche Avrò, innanzitutto, il compito di vigilare sull'attuazione dei principi di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro e in questo senso avrò facoltà di svolgere attività di rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere. Potrò promuovere azioni e attività di informazione e formazione culturale sui problemi e temi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazione, oltre ad attività di tutela e mediazione».

Un impegno concreto per lavoratori e lavoratrici

Daniela Edalini fa poi una promessa:

«Il mio ufficio sarà sempre aperto a tutte le cittadine e i cittadini che abbiano necessità di informazioni o di tutela e anche di assistenza in giudizio nelle situazioni di discriminazione di genere sul lavoro o violazione delle pari opportunità. Collaborerò con i soggetti sindacali che abbiano necessità di segnalare casi di discriminazione di genere, mantenendo sempre alta l’attenzione per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e per la promozione delle parti opportunità nei luoghi di lavoro. Sarò a disposizione di aziende private ed enti pubblici per la promozione di progetti in questo ambito e per l'istituzione di organismi di parità».

Sulla nomina racconta:

«Accolgo questo incarico con particolare entusiasmo, garantendo il massimo impegno e il sostegno a chiunque si trovi nella necessità di un intervento dell’Ufficio della Consigliera di Parità. Ringrazio ancora il Presidente Moraschini per la fiducia che mi ha accordato designandomi in questo ruolo fondamentale».

Il sostegno della Provincia e il riconoscimento del suo impegno

La Provincia, dal canto suo, spiega:

«La designazione è dovuta dall’esperienza istituzionale di Daniela Edalini maturata proprio nell’ambito delle Pari Opportunità, dell’inclusione e rivolgendo attenzione alle fragilità. Ha ricevuto il testimone da Nini Ferrari e resterà in carica per i prossimi quattro anni».

Anche Angelo Piacentini dice la sua facendo da portavoce per tutto il gruppo «Direzione Progresso»: