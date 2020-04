Dall’Ordine Costantiniano una donazione per Pavone

Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è stato protagonista di una generosa donazione di beni alimentari a favore della comunità di Pavone.

Un furgone pieno di beni

Questo pomeriggio un furgone carico di beni alimentari, sia freschi che a lunga conservazione, è arrivato in paese. Merito del priore della Lombardia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, mons. Arnaldo Morandi che, grazie alla coordinazione del segretario Cav. Maurizio Mirandola e l’aiuto del Cav. Benedetto Magro, hanno ritenuto necessario fornire un concreto aiuto a tutti quei Comuni della Bassa gravemente colpiti dall’epidemia di Covid. Don Morandi, originario e ancora residente a Pavone, sebbene per svolgere il suo ministero si sia trasferito a Brescia, ha immediatamente raccolto l’appello del sindaco Mariateresa Vivaldini che la scorsa settima ha promosso un colletta alimentare. ” Il nostro Ordine collabora già con le Caritas cittadine, per questo, sapendo la grave situazione di molti Comuni, ho avuto l’idea di ampliare la nostra rete di aiuti, la prima a beneficiarne è stata la Caritas di Pavone: abbiamo voluto partecipare alla colletta alimentare promossa in questi giorni dal sindaco”, ha dichiarato mons. Morandi.

