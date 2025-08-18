Riconoscenza

In un mondo tendente all’individualismo, Brandico ringrazia le tante persone disponibili pronte a mettersi al servizio del prossimo

Dall'Amministrazione il plauso ai volontari "persone generose al servizio del paese"

A Brandico, con l'instaurarsi della nuova Amministrazione, si sono spalancate porte rimaste chiuse per molto tempo. Una di queste riguarda i volontari. Persone generose che si sono incontrate per confrontarsi su alcune necessità del Paese e che da subito hanno condiviso obiettivi e operatività, permettendo inoltre che fra di loro nascesse un ottimo rapporto di collaborazione e amicizia. In accordo con il sindaco Michele Tomasoni e la Giunta comunale sono stata avviate attività di cui Brandico necessitava da tempo. Inizialmente si è privilegiato il contenimento del verde pubblico, che in molte situazioni creava problemi di viabilità e di sicurezza delle persone. I volontari hanno agito velocemente, in sicurezza, e senza costi a carico della cittadinanza. Tra le attività svolte, i volontari, hanno provveduto altresì alla pulizia e alla sistemazione della staccionata presso la “Bonifica”: luogo che da anni si trovava in uno stato di trascuratezza, riutilizzando e rigenerando il materiale presente, anche questo senza spese per la popolazione di Brandico. Al contrario, a beneficio di quest’ultima, che può ora godere di uno spazio naturalistico ben curato: il risultato è riscontrabile con un nuovo volto del luogo stesso e fruibile da tutti.

In un mondo fortemente connesso e “dipendente” dalla tecnologia, così come dall’individualismo, scoprire in una comunità come Brandico l’esistenza di tante persone disponibili pronte a mettersi al servizio del prossimo grazie alle proprie abilità e offrendo il proprio tempo, di certo riempie di gioia e ne diventa un vanto per l'intera Comunità.

Non va dimenticato l’impegno dell'assessore al Verde Tomaso Tomasoni, il quale ha costantemente partecipato affinché tutti i lavori fossero eseguiti nel rispetto della sicurezza e al fine di migliorare il decoro del nostro Paese.