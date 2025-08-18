Finanziamenti pubblici

I fondi regionali uniti a quelli comunali renderanno il polmone verde azzanese ancor più fruibile

Un intervento valorizzerà uno dei luoghi più amati del territorio rendendolo più fruibile per famiglie, sportivi, studenti e amanti del verde.

Dalla Regione 143mila euro per il Bosco Urbano di Azzano Mella

Il Bosco Urbano si fa più grande, grazie anche a Regione Lombardia. Un grande risultato quello dei giorni scorsi per cui la comunità azzanese è entusiasta. L’amato Bosco Urbano, grazie al prezioso lavoro di coordinamento con Regione Lombardia, potrà essere oggetto dei lavori di ampliamento e potenziamento con l’emendamento che stanzia 100mila euro di co-finanziamento su un totale di 143mila euro approvati nella Delibera di Giunta dello scorso 21 luglio.

Il sindaco Matteo Ferrari

"Un intervento che valorizzerà uno dei luoghi più amati del nostro territorio, rendendolo ancora più fruibile per famiglie, sportivi, studenti e amanti del verde - ha spiegato il sindaco Matteo Ferrari - Nuovi servizi igienici, un’area giochi per i bambini, la riorganizzazione per l’area addestramento e sgambamento cani e quella per gli orti urbani, e ancora, l’ampliamento della zona boscata".

Il progetto

Con il progetto di valorizzazione l’area verde di oltre 14mila metri quadrati, sita tra il centro abitato di Azzano Mella e la frazione di Pontegatello, molto frequentata dagli azzanesi e dai cittadini dei Comuni limitrofi per la presenza di numerose piante d’alto fusto che creano zone d’ombra e di frescura per le stagioni più calde (oltre a zone picnic e barbecue attrezzate, così come una splendida cornice per le attività all’aria aperta (visita all’albero della Pace della Kiki Tree Project, l’area fitness, la panchina tricolore gigante in memoria dei martiri delle Foibe ed esuli giuliano-dalmati, gli orti urbani, la zona addestramento cani) sarà ancora più attrattiva e frequentata.

I prossimi passi saranno dotare l’area di servizi igienici (bagno pubblico in posizione tale da renderlo facilmente accessibile per tutti) e di un parco giochi attrezzato. Per portare avanti tutto questo si renderà necessario dislocare gli orti urbani in area dedicata, dove oggi è posizionato il parco giochi attrezzato di via Giovanni XXIII, traslare la zona di addestramento cani nello spazio lasciato libero dagli orti urbani, rimontare i giochi oggi installati nel parco di via Giovanni XXIII nello spazio attualmente usato per l’addestramento cani, con tanto di pavimentazione antitrauma (in quanto l’area in questione è pianeggiante e libera da alberature) ed infine piantumare nuove essenze per ampliare la zona boscata e creare un’adeguata ombreggiatura per la nuova zona giochi in modo strategico.

"Siamo davvero entusiasti del supporto ricevuto, per noi il Bosco Urbano è una risorsa importante, lo dimostra la costante presenza di persone che gravitano ogni giorno per una passeggiata, per godersi del relax, per stare a contatto con la natura - ha concluso il primo cittadino azzanese Ferrari - Un grazie sentito al consigliere regionale di Fratelli d’Italia firmatario dell’emendamento Diego Invernici, per aver creduto nel nostro progetto. Continuiamo a lavorare, insieme, per costruire una comunità sempre più verde, inclusiva e vivibile".

Il Consigliere Regionale Diego Invernici

L’ampliamento di un polmone verde, ad Azzano Mella, è stato possibile anche grazie al consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Invernici che è stato firmatario di un emendamento al progetto di legge “Assestamento al bilancio 2025 – 2027 con modifiche di leggi regionali”, con cui si propone di destinare 100mila euro al Comune di Azzano Mella per il cofinanziamento dell’opera “Lavori di ampliamento e potenziamento del bosco urbano”. L’emendamento, riferito all’annualità 2026, garantisce risorse per realizzare un intervento strategico per la qualità ambientale del territorio.

"Valorizzare il verde urbano significa investire nel benessere dei cittadini e nella resilienza dei nostri territori - ha dichiara il consigliere Invernici - Con questo emendamento sosteniamo un progetto concreto che punta sulla sostenibilità ambientale e sulla vivibilità quotidiana. È una risposta puntuale alle esigenze dei Comuni che vogliono crescere in armonia con la natura. Dove c’è un bosco, c’è un futuro migliore: più salute, più bellezza e più qualità della vita. Fratelli d’Italia crede nella Lombardia dei territori e nella forza delle buone idee".