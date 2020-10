Dalla materna Ferrari due progetti per sostenere didattica e genitori

La Fondazione Ferrari chiede aiuto e il Comune risponde. E così nelle prossime settimane prenderanno vita due progetti che, come obiettivo, hanno quello di garantire un sostegno ai genitori e il sereno funzionamento della macchina scolastica in questo delicato periodo in cui a dettare legge anche fra i banchi è ancora il Covid.

I due progetti

Un supporto per poter sostenere i maggiori costi dovuti al rispetto delle norme per il contenimento del Coronavirus, per garantire le sostituzioni delle insegnanti in periodo Covid e per allungare l’orario di apertura della scuola, così da agevolare i genitori lavoratori: ecco cosa la scuola materna Ferrari, che come tante paritarie a livello nazionale ha dovuto fare i conti con l’emergenza e un bilancio in sofferenza, ha chiesto all’Amministrazione. E la risposta affermativa non ha tardato ad arrivare.

