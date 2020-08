Dalla Franciacorta alla Puglia: il giro d’Italia di Liviana e Mauro per riscoprire le bellezze dello Stivale GALLERY

Dalla Franciacorta alla Puglia: il giro d’Italia di Liviana e Mauro per riscoprire le bellezze dello Stivale. In sella alle loro bici da corsa hanno percorso 2870 chilometri in 18 giorni.

di Valentina Pitozzi

Dalla Franciacorta alla Puglia: il giro d’Italia di Liviana e Mauro per riscoprire le bellezze dello Stivale

18 giorni, 2870 chilometri, due bici e 20 kg di bagaglio. Sono solo alcuni dei numeri del viaggio intrapreso dai castegnatesi Liviana Pedretti e Mauro Pozzi, partiti per il giro d’Italia sulle due ruote il 1 agosto e tornati con tanti aneddoti pronti a emozionare anche chi non ha pedalato con loro.

Per loro si è trattato di un vero e proprio viaggio alla scoperta delle bellezze italiane per assaporare l’ospitalità e godere dei paesaggi che contraddistinguono il nostro Pese. E per mettersi alla prova prima di un’importante sfida.

A motivarli l’esperienza maturata lo scorso anno con la PBP (Parigi-Brest-Parigi), l’olimpiade delle randonnée che si disputa ogni 4 anni in Francia a partire dal 1931.

L’itinerario

In sella alle loro bici da corsa sono partiti da Castegnato arrivando a Genova; una volta qui hanno imboccato per Pisa attraversando la Toscana e scendendo fino a Roma. Dalla capitale hanno raggiunto Salerno e la Costiera Amalfitana, l’entroterra con Matera e altri piccoli borghi, per poi tornare sulla costa con la Puglia e la Costiera Adriatica.

Ogni tappa si spostava di 150 km per un totale, come accennato, di 2870 km e 24mila metri di dislivello.

Tanti i luoghi toccati, così come i volti incontrati, incuriositi dalla modalità di viaggio.

Nuova sfida

«È stato indescrivibile arrivare a Roma all’alba, trovandola deserta – ha ricordato Liviana – Così come sentire i profumi della campagna toscana poco prima che il sole sorga». I ciclisti, infatti, hanno viaggiato molto di notte per evitare il traffico e il caldo che a un certo punto è arrivato a toccare i 43.7 gradi a Genova.

Liviana e Mauro, nel frattempo, si stanno già preparando per la prossima grande prova: la Rando Imperator, gara di 600km contro il tempo da Monaco a Ferrara, posticipata causa Covid al prossimo anno.

GALLERY

L’articolo completo nell’edizione di ChiariWeek in edicola da oggi, venerdì 28 agosto.