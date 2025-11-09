Dalla Casa di riposo di Manerbio sotto al sole delle Maldive grazie ai visori per la realtà virtuale.

A raccontare la prima esperienza con la realtà virtuale è stata una delle tante ospiti della Casa di riposo di Manerbio che dalla sala della Rsa si è tuffata in un paradiso tropicale.

A rendere questo sogno realtà sono stati due protagonisti che non sono nuovi dal regalare esperienze uniche ai nonnini della Casa di riposo: l’associazione AssoVerde Santa Lucia che ha lanciato la raccolta fondi per l’acquisto dei visori e la Cassa Padana che ha raddoppiato la somma raccolta.

Il primo esperimento mercoledì mattina alla Rsa dove con la dottoressa Fabiana Zavaglio psicologa esperta di realtà virtuale e zoccolo duro del progetto:

«Ringrazio prima di tutto per aver deciso di partecipare a questo progetto innovativo – ha spiegato felice – nasce tutto da una mia volontà ed esperienza: ho lavorato con delle persone anziane e ho visto da vicino la realtà di tutti i giorni e l’impossibilità spesso di uscire dalla struttura dalla, per chi non può camminare ad esempio ma anche per tante altre problematiche, da lì è nata l’idea di proporre qualcosa di innovativo e come psicologa ho trovato questo percorso digitale e ho frequentato questo corso grazie al quale mi si è aperto un mondo: la possibilità è quella di, attraverso una maschera, essere immersi in una realtà nella quale si potranno vedere diversi paesaggi e scenari che cambieranno nel corso degli incontri».

«Vi ringrazio di essere qua, ringrazio la dottoressa che porterà avanti il ​​percorso e soprattutto la Cassa Padana, che mi e ci segue sempre, le dottoresse e il personale della Casa di riposo che spesso ci danno l’input per ideare nuove attività – a ringraziare con poche battute è stato il presidente di AsseoVerde, Romani Fadani – Grazie anche all’Amministrazione che è sempre presente… Spero che il progetto vi piaccia!».