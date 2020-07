Dalla Bugatti bottiglie “solidali” per medici e infermieri dell’ospedale di Manerbio

Un segno per dire “grazie” a chi tutela la vita da sempre. La Bugatti ha donato bottiglie termiche personalizzate a 63 medici e infermieri dell’ospedale di Manerbio che nei mesi dell’emergenza sono stati in prima linea nella rianimazione e nei reparti Covid.

Bottiglie “solidali” per medici e infermieri

Questo pomeriggio di oggi, nell’aula magna del presidio Ospedaliero di Manerbio si è tenuto l’evento “L’acqua è vita”, organizzato da Bugatti in collaborazione con l’Assr del Garda. Un’iniziativa importante voluta fortemente dall’azienda di Lumezzane, che da più di 90

anni produce prodotti per la tavola e accessori per la cucina, posate e piccoli elettrodomestici con un design originale e sofisticato.

La piccola cerimonia è stata pensata per ringraziare tutti coloro che durante questi difficili mesi sono stati impegnati in prima linea per salvaguardare la vita di tutti. L’azienda bresciana ha deciso di donare la sua ultima novità, le bottiglie termiche B Bottles, a tutti i

medici, gli infermieri e il personale sanitario del Reparto di rianimazione del presidio ospedaliero di Manerbio.

L’acqua è vita

“L’acqua è vita ed è per questo che abbiamo voluto donare le nostre B Bottles proprio a chi da sempre e specialmente in questi mesi ha tutelato la nostra vita – ha spiegato Clemente Bugatti, amministratore delegato di Ilcar Bugatti srl – È stato per noi un gesto semplice per dire un grande Grazie a tutti gli eroi in corsia.”

Presente oltre a diversi medici, infermieri e al personale sanitario anche il Dr. Carmelo Scarcella, direttore Generale di ASST Garda, che ha ringraziato per il gradito pensiero.

L’iniziativa analoga verrà poi replicata per Asst Spedali Civili nelle prossime settimane di agosto.