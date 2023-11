Dal suo salone di parrucchiera sbarca in tv: l’avventura di Arianna Paderno.

Dal salone alla tv

Un provino fatto quasi per scherzo, tante audizioni e infine la chiamata che annunciava la partecipazione al programma. Questo è successo ad Arianna Paderno, parrucchiera professionista, scelta come concorrente ad Hairstyle-The Talent Show.

Arianna lavora a Ospitaletto, dove sei anni fa ha aperto il suo salone «Un diamante per capello», ma è originaria di Cazzago. Ha frequentato il Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli di Brescia per poi proseguire la sua formazione in accademia a Bergamo, conciliando studio e lavoro.

«Ho fatto il provino per ridere, non mi aspettavo di essere scelta perché alle audizioni si erano presentati in tantissimi - ha commentato, con grande emozione, la 27enne - Ma poi è arrivata la chiamata e ho dovuto preparare la valigia per Madrid».

La prima edizione italiana del programma Hairstyle-The Talent Show verrà trasmessa ogni giovedì alle 21.20 da Real Time e Rakuten Tv.

Il talent, presentato dal maestro Rossano Ferretti e dal global hairstylist Rudy Mostarda, vedrà sfidarsi 10 concorrenti finalisti alle prese con tagli, acconciature, tinte e tanto altro. Le sfide metteranno a dura prova i partecipanti che, grazie al loro talento, tecnica e creatività, realizzeranno acconciature da sposa, tagli innovativi che cambiano lo stile, soluzioni per capelli danneggiati e look da Red Carpet. Un percorso complicato e allo stesso tempo stimolante che eleggerà a fine competizione il migliore parrucchiere. Il vincitore riceverà un premio dal valore di 150.000 euro che gli permetterà, con l’aiuto di esperti leader del settore, di completare e rinnovare l’arredamento del proprio salone. Inoltre, riceverà una fornitura di prodotti e strumenti professionali, corsi di crescita personalizzati per tutto lo staff e la possibilità di essere affiancato da Rossano Ferretti e altri professionisti.

Il programma, trasmesso nelle sue cinque versioni in Spagna, Messico, Brasile, Stati Uniti e Italia, ospiterà molti volti celebri della televisione italiana tra cui Bianca Atzei, Martina Colombari, Martin Castrogiovanni, Antonia Dell’Atte, Giorgia Surina e Beatrice Valli.

La prima puntata è andata in onda ieri, giovedì 16 novembre 2023, dando inizio alla corsa verso la vittoria.

Un'esperienza unica nel suo genere

Arianna ha spiegato che la partecipazione a Hairstyle Italia è stata «una grande sorpresa», non si aspettava di entrare a far parte del mondo della televisione. Il suo sogno era aprire un salone, ora punta a ingrandirsi e farsi conoscere per ciò che è. E il programma sarà sicuramente un’occasione per mostrare a tutti la sua grinta e il suo talento. L’appoggio della famiglia e degli amici è stato fondamentale ed è anche grazie al loro sostegno che, casting dopo casting, Arianna è arrivata tra i 10 finalisti.

L’esperienza ad Hairstyle Italia l’ha messa alla prova ed è stata un’opportunità per crescere sia a livello personale, stando lontana dalla famiglia e dal negozio, sia a livello lavorativo, attraverso il confronto con parrucchieri professionisti. «Il mio segreto per raggiungere gli obiettivi? Credere in me stessa e dare sempre il massimo», ha rivelato. Non resta dunque che seguire il suo percorso su Real Time, augurandole il meglio.