Dal Pnrr 530mila euro per l’isola ecologica

Un contributo di ben 530mila euro dai fondi del Pnrr che verranno utilizzati per riqualificare l’Isola Ecologica. A tanto ammonta la somma che l’Amministrazione di Chiari si è vista assegnare dal Governo grazie a un progetto ad hoc dedicato all’ammodernamento dell’impianto di via Tintori.

Nello specifico, il Comune e la municipalizzata Chiari Servizi realizzeranno in particolare due migliorie: da un lato alcuni miglioramenti all’interno dell’isola ecologica e dall’altro un Centro per il Riuso. Infatti, all’interno della struttura verrà sistemato l’accesso nella parte sud realizzando un percorso ad anello e verrà realizzata una via di collegamento diretto con il piazzale dell’Isola, così da facilitare ingressi e uscite dall’area. Non solo. Verrà anche realizzata un’area recintata dove parcheggiare i mezzi di Chiari Servizi, che al momento non hanno una zona di deposito; accanto verrà posta una cisterna per il carburante, per un rifornimento più facile e veloce.

Infine, si darà vita a un Centro per il Riuso. Sarà un’area dedicata al conferimento di oggetti anche in buono stato e riutilizzabili: un modo ecologico e antispreco per diminuire ulteriormente i rifiuti, trasformandoli in risorse. Per la gestione di questo intervento verrà coinvolta Fondazione Cogeme, che ha collaborato alla redazione del progetto presentato e che già gestisce alcune realtà simili in provincia di Brescia. Insomma, un intervento composito e «con un occhio ben puntato verso il futuro che, come per altri importanti progetti clarensi, sarà realizzato a costo zero per le casse comunali grazie alla progettualità dell’Amministrazione», è stato spiegato.

A commentare i fatti è stato l'assessore Domenico Codoni, con delega alla Politica di gestione dei rifiuti e rapporti con Chiari Servizi: