Dal pellegrinaggio ad Assisi alla Fashion week di Milano

Davide Gonzini affiancato da Marika Gonzini e Giada Dorofatti hanno partecipato a uno degli eventi più iconici della moda internazionale

Davide Gonzini non si ferma mai, lo avevamo incontrato dopo l’epica impresa del pellegrinaggio in bici da Milzano , dove abita, ad Assisi, lo scorso agosto, ed ora è reduce da un’altra avventura.

La Fashion week di Milano

Davide è un hair stylist, il suo team è composto dalla figlia Marika, che si occupa di make up e da Giada Dorofatti, giovanissime ma già molto preparate tanto da inanellare un successo dopo l’altro. Dal salone di Ostiano Davide e la sua squadra sono stati chiamati niente meno che alla Fashion week di Milano per curare “trucco e parrucco” di un noto brand russo.

“Una sera mi è arrivato un messaggio: “Buonasera sono il responsabile di un azienda che affiancherà con trucco e parrucco un Brand russo alla settimana della moda a Milano, lei non mi conosce ma io vi ho visto al Festival di Sanremo 2024, mi siete piaciuti, avrei una proposta da farvi” – ha raccontato Gonzini – Nel 2023 e nel 2024 abbiamo partecipato al Festival di Sanremo: abbiamo acconciato e truccato personaggi del mondo del cinema e dello spettacolo, artisti e cantanti del calibro di Fiorella Mannoia, Alfa, Ghali, Rose Villan, Gaia e molti altri, avendo l’esclusiva di servire con trucco e parrucco Miss Italia 2023/24: Francesca Bergesio”.

Al festival canoro più famoso d’Italia tanto lavoro ma anche tante altre occasioni.

“Abbiamo alternato il lavoro tra la meravigliosa lounge TV Sorrisi e Canzoni, allestita nel Miramare Palace, e lo storico hotel degli artisti hotel Palace Des Angles. Siamo lusingati di avere avuto il piacere di essere confermati per tutta la durata del Festival coronata anche dalla presenza al Gran Galà della Stampa Rai”.

Insomma un’esperienza che ha lasciato il segno e che ha premiato la professionalità e il talento del team Gonzini, tanto che il loro lavoro non è passato inosservato e gli ha letteralmente spalancato le porte della Fashion week.

“Essere con altri colleghi dove la moda nasce e contribuire con i nostri make up e acconciature a completare modelle che arrivano da ogni parte del mondo è davvero gratificante, corona davvero il lavoro di anni”.

Un’avventura nella capitale della moda

“Siamo arrivati mercoledì 24, abbiamo alloggiato in centro , già dall’arrivo si respira cosa significa vivere dentro l’alta moda, Milano è tappezzata dei brand più Famosi Louis Vuitton, Prada, Gucci, Cavalli, Missoni, Laura Biagiotti e molti altri da ogni parte del mondo, ma soprattutto molto è stato dedicato naturalmente al numero uno: Giorgio Armani scomparso poco prima dell’evento!”

Poi briefing per acquisire le reference del trucco e parrucco da sviluppare il giorno dopo.

“Giovedì 25 il nostro Brand dalla Russia porta i suoi innumerevoli abiti creati appositamente per la Fashion: dalle 6,15 eravamo già nelle nostre postazioni così, una modella dopo l’altra, in un susseguirsi di lavoro interrotto fino al pomeriggio inoltrato e finalmente, la sera, è stato incantevole vedere la sfilata con le modelle uscire con i nostri lavori abbinati agli abiti: veramente un emozione unica!”

Davvero un’esperienza straordinaria che ha arricchito il team in termini professionali e naturalmente di notorietà, saranno felici le tante clienti del salone di Ostiano che possono vantare messe in piega a cinque stelle. Gonzini non è nuovo a queste esperienze e in più di trent’anni di carriera si è costruito una solida reputazione basata su professionalità e talento, ma un sogno nel cassetto lo ha ancora.