Dal Comune tre nuovi respiratori per l’ospedale di Manerbio

Anche il Municipio ha voluto partecipare alla corsa alla solidarietà per il nosocomio manerbiese, in prima linea nell’emergenza Coronavirus. E’ così dal Comune tre nuovi respiratori sono stati donati all’ospedale.

Tre nuovi respiratori

“In questo difficile momento desidero informarvi che il nostro Comune, con la collaborazione dell’Azienda Comunale Manerbio, ha acquistato tre nuovi respiratori che sono stati donati al nostro ospedale“. Questo il messaggio del sindaco Samuele Alghisi, che assieme alla sua squadra si è unito alla corsa solidale per aiutare il nosocomio ad affrontare l’emergenza legata al coronavirus donando tre nuovi strumenti salvavita per aiutare il personale sanitario e i pazienti ricoverati.

“Abbiamo ritenuto, infatti, che la nostra comunità potesse in questo modo dare un concreto ed efficace aiuto nella lotto contro questo subdolo nemico – ha continuato il primo cittadino, evidenziato anche il grande cuore di volontari e realtà cittadine – Sono fiero di comunicarvi, inoltre, che come noi anche il Gruppo Alpini Manerbio, la Linea Verde e la Estral stanno provvedendo all’acquisto di attrezzature, mascherine e altri dispositivi di sicurezza per fronteggiare l’epidemia in corso”

Solidarietà dal Rotary

Insieme siamo più forti. E’ il grido di battaglia del Rotary Club Brescia Manerbio, che da sempre ha dimostrato il proprio impegno nel sociale: e oggi, quanto mai, è in prima linea nella lotta contro il Coronavirus. Insieme alla onlus Il volo di Pietro, a Bresciangrana, Fonderie Torri ed Emme Esse, il gruppo ha stanziato 61mila euro per l’acquisto di un ecografo portatile, con relative sonde, di due respiratori NIV ed un respiratore per rianimazione necessari ai reparti dell’ospedale di Manerbio che da settimane combattono il Covid-19.

“La gravità della situazione ci obbliga a impegnarci in prima linea, insieme ai nostri soci e insieme a Il volo di Pietro Onlus, per

arginare i danni che il Covid-19 sta causando, soprattutto nel nostro territorio: cerchiamo di sensibilizzare i nostri sostenitori al fine di raccogliere ulteriori fondi per l’emergenza, in ausilio al presidio ospedaliero – ha commentato il presidente Michele Minervini, incalzato anche dalla referente del Il volo di Pietro, Simona Cottali, – “La nostra associazione non ha potuto esimersi dall’unirsi al Rotary Club Brescia Manerbio per combattere uniti contro l’unico vero nemico di tutti. Perché è vero che andrà tutto bene, ma l’unione fa la forza ed è sempre vincente”.

Oltre alla donazione, per chi volesse contribuire ulteriormente è stata avviata una raccolta fondi a favore del presidio. E’ possibile donare attraverso carta di credito o Paypal sul sito www.ilvolodipietro.org oppure eseguire un bonifico a Il Volo di Pietro O.N.L.U.S. – IBAN

IT52Y0200854511000104556055 – con causale “Emergenza Coronavirus Ospedale Manerbio”, il proprio codice fiscale o partita Iva.

Una raccolta fondi dall’Ucid

Anche la Fondazione Dominato Leonense e l’Ucid Sezione Brescia Bassa Bresciana non sono rimaste con le mani in mano, offrendo a coloro che intendono effettuare una donazione sul conto corrente della Fondazione Comunità Bresciana Onlus utilizzato per la raccolta fondi per gli ospedali bresciani nell’emergenza Coronavirus la possibilità di finalizzare tale donazione alle necessità dell’ospedale di Manerbio. Il bonifico dovrà essere effettuato presso la Ubi Banca (bonifico di solidarietà esente da commissioni) – IBAN IT76Z0311111238000000001390 – indicando come causale “Ospedale di Manerbio Coronavirus”.