Da una settimana a Orzinuovi zero contagi: si vede la luce in fondo al tunnel

A Orzinuovi contagi zero da una settimana

Si sono fermati i contagi in città da una settimana. L’ha annunciato ieri sera il sindaco Gianpietro Maffoni, con tanta speranza nella voce. Anche i decessi si sono fermati dal 10 di aprile. Dopo mesi duri dove gli infettati hanno superato i 190 e i morti sono stati tantissimi. Ma nel dolore si riaccende anche la speranza. “Nella tristezza è una piccola soddisfazione che ci fa ben sperare per il futuro – ha detto il primo cittadino – La meta però è ancora molto lontana ma vi ringrazio tutti per il lavoro che avete fatto e per la generosità che gli orceani hanno dimostrato per i pacchi alimentari donati alle famiglie in difficoltà e per i soldi che hanno versato sul conto corrente delle emergenze. In pochi giorni abbiamo raccolto più di 30mila euro”. Ma non solo. “Il numero dei dimessi e dei guariti è in forte aumento, le persone in quarantena invece sono solo 8 – ha proseguito – E’ tempo di pensare alla fase 2 per la ripresa economica e sociale senza far mancare la sicurezza per tutti noi. Rimaniamo in attesa delle istruzioni delle istituzioni”.

