Da Squid Game a Chiari: Wi Ha-joon porta Villa Mazzotti in Corea

Il videoclip di «Ombre», brano dei Desma, era stato girato lì nel 2015; e così quello di «Baby run» di Stefano Ramera e Salvatore Puglisi con Manuel Agnelli, di «A long day» del progetto musicale di Lostinwhite (entrambi nel 2018) e di «Giovane star» di Ivan Platto, in arte Plattoi, nel 2023, ma era anche sbarcata sul grande schermo come location del film «The complex forms» del regista Fabio D’Orta. Insomma la bellezza suggestiva di Villa Mazzotti è più volte saltata alle cronache, notata da artisti e filmakers che negli anni hanno eletto l'edificio clarense a musa delle loro opere. Una fama che ha fatto il giro del mondo, letteralmente.

Gioiello storico e archittetonico della città, le sale di Villa Mazzotti il 27 febbraio hanno ospitato l’attore coreano Wi Ha-joon, conosciuto in Occidente soprattutto per il ruolo di Hwang Jun-ho nella celeberrima serie tv distopica Squid Game e simbolo della Hallyu, la wave coreana che soprattutto dall’ultimo decennio sta spopolando in Italia. Classe 1991, Ha-joon è stato il protagonista di uno shooting fotografico per la rivista di moda W Korea che giovedì ha pubblicato i bellissimi scatti realizzati in Villa Mazzotti, «casa» della Microeditoria e cuore pulsante dell’arte e della cultura in città. «Sono contento che abbiano scelto la villa, identificata come icona liberty europea - ha commentato il sindaco Gabriele Zotti - Un tocco di clarensità in Corea».

Gli scatti sono stati pubblicato anche sul profilo Instagram dell'attore, wi_wi_wi