E’ un vero atto di generosità quello della Polieco/MPB di Cazzago San Martino. La quota riservata ai regali di Natale aziendali è stata infatti destinata all’Ospedale dei Bambini dell’ASST Spedali Civili di Brescia.

Da regali aziendali a doni per l’Ospedale dei Bambini

L’iniziativa, maturata dai titolari dell’azienda franciacortina già a settembre 2019, è stata allargata alle aziende consociate ed ai loro clienti. La proposta è stata quella di rinunciare ai tradizionali regali di Natale e di destinare la cifra corrispondente al dono natalizio ad un progetto sostenuto in accordo con la direzione dell’Ospedale dei Bambini individuato sulla base dei bisogni e delle esigenze dei vari Reparti e segnalati dall’ospedale stesso.

Nel corso di una visita all’interno della struttura, sono state prospettate ai vertici dell’Azienda diverse soluzioni per rispondere alle necessità più prossime. Tra queste, in accordo col dottor Testa, direttore della Farmacia Centrale, Polieco/MPB ha deciso di sostenere i costi dell’arredo del laboratorio di Galenica Magistrale, che svolgerà un ruolo

importantissimo per la preparazione dei farmaci per i bambini ricoverati ed i cui locali sono stati recentemente ristrutturati.

Si allarga la sinergia

Il progetto, denominato dagli amministratori di Polieco “Con Polieco-MPB la pillola va giù”, ha visto l’immediato coinvolgimento di clienti e dipendenti ed è stato sostenuto dall’Asst Spedali Civili di Brescia. Il Direttore Generale, il dottor Trivelli, ha scritto una lettera a dipendenti e clienti dell’azienda, presentando il progetto e ringraziandoli da subito per la generosità e per quanto avrebbero potuto fare. L’appello è stato raccolto con entusiasmo e attraverso le varie donazioni sono stati raccolti 29.280 euro. Con questi fondi, a cui va aggiunta la generosa somma messa a disposizione da Polieco stessa, sarà possibile acquistare l’arredo tecnico per allestire il laboratorio di farmacia galenica.

Il commento

“L’idea di Polieco, inusuale, brillante e coraggiosa, ha avuto la caratteristica di coinvolgere le

persone attorno ad un progetto trasversale e significativo per l’Ospedale che è stato illustrato e spiegato a ciascun donatore e che – ha sottolinea Trivelli – Ci auguriamo, possa essere replicato nel tempo”.

