Da Quinzano a Roma in bici, Primo Colombo ce l’ha fatta

Da Quinzano a Roma in bici per trovare se stessi e dare un futuro al ciclismo.

Da Quinzano a Roma in sella alla sua e-Bike

«Sotto questo sole è bello pedalare, sì, ma c’è da sudare…», cantava Francesco Baccini, e sembra che proprio su queste note il quinzanese Primo Colombo, 68 anni, allenatore dei pulcini della squadra locale, abbia deciso di intraprendere il suo viaggio.

Percorrendo la via Francigena per arrivare alla capitale in sella alla e-Bike, oltre 700 chilometri, verso l’avventura ha voluto passare del tempo con se stesso. Appassionato di sport da sempre e calciatore provetto (ha giocato nel Milan nel ‘69), ha deciso di buttarsi nel ciclismo.

E’ partito la scorsa domenica dal paesello ed è passato passato Borgotaro, poi Ulna, Lucca e Siena e fra oggi e domani dovrebbe arrivare nella capitale.

Un progetto per trovare se stesso, ma anche per dare spazio al ciclismo che forse, avrà futuro a Quinzano.