Da Ospitaletto una donazione dolcissima destinata alla Poliambulanza. È stata la storica Forneria Monteverdi l’autrice del gesto.

Da Ospitaletto una donazione dolcissima destinata alla Poliambulanza

La Pasqua è arrivata con un po’ di anticipo alla Fondazione Poliambulanza di Brescia.

Gli “angeli” impegnati ogni giorno in corsia per risolvere l’emergenza coronavirus si sono visti recapitare nelle scorse ore un pensiero dolce, nonché colombe pasquali, proprio per regalargli un sorriso durante questo momento di tensione.

Il gesto è della Forneria Monteverdi, storica bottega di Ospitaletto, che ha pensato di unirsi ai numerosi esercenti che nelle ultime settimane hanno inviato al personale degli ospedali cittadini e della provincia scorte di cibo, acqua e donazioni di ogni tipo.

“Non ci sono parole per descrivere quello che state facendo, quindi grazie, grazie davvero di tutto, siete i nostri supereroi” hanno commentato i titolari.

