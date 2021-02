Da oggi la piazza sotto la lente d’ingrandimento

L’incontro con le attività commerciali si è rivelato positivo ma il fine settimana sarà segnato dai pattugliamenti delle Forze dell’Ordine.

I controlli della polizia

Parola dell’assessore alla Sicurezza di Orzinuovi Mirko Colossi, che insieme alla Polizia locale ha studiato un piano per poter rendere le piazza più controllata e sicura dai contagi. Almeno si spera.

«La scorsa settimana abbiamo tutti notato che la piazza si è riempita e purtroppo ci sono stati degli assembramenti – ha spiegato Colossi – Capisco benissimo la voglia di uscire dopo mesi di chiusura ma l’indice dei contagi si sta alzando, Castrezzato è a solamente 10 chilometri da noi e guardate cos’è successo. Abbiamo parlato con i baristi e si sono dimostrati comprensivi e collaborativi in questo senso. Abbiamo dovuto introdurre però dei servizi straordinari di pattugliamento della Polizia locale, che girerà a piedi in centro e multerà chi non rispetta le regole come distanziamento e indossare la mascherina. Per favore, fate tutti attenzione».

