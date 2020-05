Da Noberasco un dolce regalo per Pavone Mella

Noberasco la nota ditta ligure leader nel settore della frutta secca e disidratata ha omaggiato la comunità di Pavone un bel regalo.

La donazione di Noberasco

In questi mesi Pavone è stata colpita duramente dall’infezione di Coronavirus, ha contato sulle proprie forze, grazie all’impegno dei molti infaticabili volontari, ed ha contato sulla generosità di tanti amici che nel momento del bisogno non hanno fatto mancare il loro supporto. L’ultimo in ordine di tempo è stato Manuel Villa, uno dei proprietari della ditta Noberasco, conosciuto dal sindaco Mariateresa Vivaldini diversi anni fa in occasione di una gara automobilistica, che venerdì ha fatto recapitare un graditissimo regalo. Diversi scatoloni con ogni tipo di frutta secca e disidratata per le famiglie bisognose di Pavone, un gesto di grande solidarietà. “Questo virus ci ha tolto tantissimo ma ci ha fatto anche riscoprire un tessuto operoso e solidale sempre più forte ed unito – si legge nei ringraziamenti che Vivaldini ha affidato al suo profilo social – Manuel Villa ci hai fatto un regalo bellissimo, la tua generosità, il tuo altruismo non ha proprio confini perché sei venuto dalla Liguria in Lombardia, in un piccolo paese molto colpito dalla pandemia che non dimenticherà mai questo gesto”.