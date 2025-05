Da Lograto a Roma in bicicletta: un pellegrinaggio di 700 km per incontrare Papa Leone XIV

di Emma Crescenti

Un viaggio che coniuga sport, fede e speranza, e che porta con se i mille colori della pace. Un pellegrinaggio su due ruote che da Lograto attraverserà l'Italia macinando chilometro dopo chilometro (ben 700, cita il «diario di bordo») fino alla meta finale: una Roma vestita a festa per l’anno Giubileo, dove il 4 giugno, per chiudere in bellezza, i volontari logratesi incontreranno Papa Leone XIV.

Angelo Bulgarini, Fausta Zammarchi, Piergiacomo Paiardi, Carla Malagni, Giuseppe Bonardi, Lino Marinoni, Andrea Marinoni, Francesco Sozzi, Giuseppe Clemente e Angelo Bulgarini (ma a fargli da scorta e a supportarli per ogni evenienza, a bordo di un camper, ci sono anche Gianluigi Mafezzoni Pansera e Miriam Ghedi) sono i 10 «argonauti» della speranza che questa mattina (martedì 27 maggio) hanno lasciato villa Morandi, salutati dall'Amministrazione del sindaco Gianandrea Telò e dalla comunità. Guastalla, in provincia di Reggio Emilia; e poi ancora Marzabotto, nel bolognese (la patria di Francesco Guccini, e chissà...), Castelfranco di Sotto (PI), San Vincenzo (LI), Orbetello (GR) e Civitavecchia (RO), fino ad approdare nella Capitale all'alba del settimo giorno: le soste di un’esperienza che rifugge i fasti dell’impresa sportiva e abbraccia la modestia del viaggio spirituale; un’avventura dove c’è il gruppo, ma anche l’individuo, dove c’è l’obiettivo comune e quello più intimo di ogni pellegrino, portatore di un valore aggiungo che distingue e completa al tempo stesso. Un fil rouge però c’è, le divise parlano chiaro, ed è la pace.

L'incontro con Papa Leone XIV

Grazie all’appoggio dalla BTL - Banca del Territorio Lombarda - che ha sponsorizzato il viaggio, i pellegrini faranno il loro ingresso a Roma il 2 giugno, giusto in tempo per celebrare la festa della Repubblica e, felice coincidenza, la Giornata Mondiale della Bicicletta che ogni anno cade il 3, mentre mercoledì è in programma l’udienza con Papa Leone XIV, per omaggiarlo con i saluti della comunità e un volume sugli ultimi 30 anni di storia di Villa Morando, gioiello architettonico simbolo del paese.

I volontari faranno ritorno a Brescia in treno il 5 giugno. Un po’ stanchi, è lecito, ma sicuramente più ricchi, protagonisti di un viaggio che non si è ancora concluso, ma che in paese ha già lasciato il segno.

«I volontari per noi sono una risorsa importantissima, con una cura e un amore per il territorio che alla fine li ha portato a concretizzare anche questo progetto dopo mesi di organizzazione - ha commentato il primo cittadino Telò - Sono partiti carichi, siamo convinti che per la determinazione che hanno sempre manifestato anche nelle imprese locali riusciranno a portate a termine questo pellegrinaggio, portando un po’ di Lograto in giro per l’Italia».