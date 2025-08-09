palazzolo sull'oglio

Dal 10 al 15 agosto, la Darsena si trasformerà in un vivace palcoscenico all’aperto, pronto a regalare tre serate speciali tra musica dal vivo, natura e buon cibo. L’atmosfera sarà quella di un’estate da vivere fino in fondo, con il fiume a fare da sfondo e la ricca proposta gastronomica curata da Eatinero, che porterà in riva piatti di street food provenienti da tutta Italia e dal mondo.

Da Giuradei al ritmo dello Ska, il Ferragosto in Darsena Pop

Si comincerà domenica 10 agosto con la magia della Notte di San Lorenzo. Quando il cielo si riempirà di stelle cadenti, sul palco salirà Ettore Giuradei, cantautore bresciano capace di raccontare la vita con passione e delicatezza. Accompagnato da Filippo Sala e Fidel Fogaroli, proporrà un concerto intimo e poetico, perfetto per una serata sospesa tra desideri e musica, immersi nella quiete del parco.

Giovedì 14 agosto sarà la volta di una notte tutta da ballare con i Funky Lemonade, formazione indie-funk dal sound frizzante e irresistibile. Nati nel 2015 dai fratelli Luca e Matteo Coluccia, negli anni hanno affinato uno stile che unisce disco, funk e atmosfere retrò, conquistando pubblico e critica. Reduci dal tour “Per Ridere” e dal recente EP Groovegang, porteranno alla Darsena una scarica di groove e buonumore, trasformando la serata in una pista da ballo sotto le stelle.

Il gran finale arriverà venerdì 15 agosto con il Ferragosto firmato SKÅL band, che mescola ska, reggae e rocksteady in un concentrato di energia e festa. “SKÅL”, spiegano, è un termine dell’antico norreno che significa “alla salute”, ma per loro è soprattutto un invito a brindare, ballare e condividere la musica. Fiati, percussioni e ritmi travolgenti animeranno una serata pensata per far muovere e sorridere tutti, senza distinzioni.