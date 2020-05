Da giovedì prossimo al via il mercato serale a Barbariga

Da giovedì prossimo scatta il mercato serale a Barbariga.

Mercato serale a Barbariga

Unire l’utile al dilettevole.

Il Comune di Barbariga ha pensato infatti a un mercato serale per far rivivere il paese anche la sera e per consentire anche agli ambulanti di «recuperare il tempo perso».

Rimane confermato il mercato settimanale del martedì, che continuerà a svolgersi in piazza 11 Settembre, ma da giovedì prenderà il via anche il mercato serale in piazza Aldo Moro e sarà così per tutta l’estate.

«Lo facciamo per dare una sorta di rilancio – ha detto il sindaco Giacomo Uccelli – Ci saranno in totale 17 banchi, tra i quali 6 ambulanti degli 11 presenti il martedì».

E sarà un mercato a costo zero.

«I costi per questo mercato serale sono azzerati, così come al tempo stesso abbiamo provveduto a dimezzare del 50 per cento i costi del mercato settimanale».