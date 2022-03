Raccolta fondi

Sono confluiti in città anche gli aiuti raccolti a Trenzano e Rudiano.

Ventiduesimo carico: ventidue camion, con medicinali e cibo, a sostegno della popolazione ucraina.

Da Chiari ben 22 carichi per aiutare l'Ucraina

È il frutto della raccolta di beni di prima necessità che ha lanciato l’Amministrazione comunale del sindaco Massimo Vizzardi, in collaborazione con le realtà del territorio, per incanalare la generosità dei clarensi, i quali fin da subito – allo scoppio del conflitto con la Russia – avevano manifestato la propria volontà di aiutare come possibile la popolazione sotto attacco. Un'iniziativa che ha trovato il plauso anche dei vicini Comuni di Trenzano e Rudiano che hanno aderito a loro volta.

Infatti, grazie alla collaborazione delle Associazioni d’Arma, del Gruppo Alpini, del Faro 50.0, della Pro Loco, delle Acli e dell’Associazione Mafalda non solo si è potuto portare aiuti là dove purtroppo è il conflitto, ma anche preparare un’adeguata accoglienza ai tanti – soprattutto donne e bambini – che stanno cercando riparo e aiuto nei nostri territori.

Infatti, è stata avviata anche una raccolta di abiti e beni pronti all’uso per le famiglie che stanno arrivando qui, dopo un fuga in cui spesso hanno lasciato ogni loro cosa alle spalle.

I punti di consegna sono la sede delle Associazioni d’Arma (via G.B. Rota, 16/C): aperta tutti i giorni dalle 9 alle 12, oltre al lunedì e giovedì pomeriggio dalle 18 alle 20. Oppure la sede della Pro Loco Chiari (piazza Zanardelli), aperta ogni lunedì, mercoledì e sabato dalle 10 alle 12.

Inoltre, sempre con lo scopo di raccogliere fondi a favore di questa popolazione martoriata, la Pro Loco di Chiari – con il Patrocinio del Comune – domenica 27 marzo (alle 20.30) offrirà Pace: concerto solidale. L’evento si terrà al Palazzetto Don Elia Comini dell’Istituto San Bernardino (via Palazzolo 1) e vedrà la partecipazione del Corpo Bandistico G.B. Pedersoli e della Piccola Accademia di San Bernardino. Ogni piccolo aiuto farà la differenza (l’ingresso è gratuito, la prenotazione obbligatoria entro sabato 26 marzo sul sito della Pro Loco).

#noinonsiamoindifferenti non è solo il titolo delle nostre iniziative, è il minimo che possiamo fare per gridare forte che siamo contro qualsiasi forma di violenza, che condanniamo quanto sta accadendo, che siamo vicini, anche se con piccoli gesti, ai cittadini ucraini e che crediamo che la democrazia vada difesa, curata e “insegnata” ai nostri ragazzi come prima cosa attraverso il nostro comportamento. ha commentato il sindaco di Chiari, Massimo Vizzardi –Vogliamo che i nostri figli imparino fin da piccoli che la collaborazione e il dialogo sono più forti del pugno duro. Speriamo che la nostra goccia nel mare scateni l’onda che può “fare la differenza.

