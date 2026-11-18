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Una domenica speciale agli Arena Planet Water Days di Milano, dove il nuotatore clarense ha avuto l’opportunità di condividere la piscina con alcuni dei più grandi protagonisti del nuoto internazionale

Il sogno di nuotare accanto ai campioni

Ci sono sogni che sembrano destinati a rimanere tali, fino al giorno in cui diventano realtà. È quanto accaduto a Paolo Pisciali, che domenica 8 novembre 2026 ha vissuto un’esperienza indimenticabile agli Arena Planet Water Days, ospitati all’Aquamore Bocconi Sport Center di Milano. Il nuotatore di Chiari è stato infatti selezionato per partecipare a un appuntamento esclusivo, che gli ha permesso di entrare in vasca e nuotare accanto ad alcuni dei più grandi campioni della disciplina.

Da Ceccon a Popovici, una giornata da protagonista

Tra gli atleti presenti c’erano Thomas Ceccon, David Popovici, Massimiliano Rosolino e Leonie Beck, protagonisti del nuoto internazionale e punti di riferimento per tanti appassionati. Per Pisciali non è stata soltanto l’occasione di incontrare i propri idoli, ma anche quella di condividere con loro momenti di dialogo e conoscenza, dentro e fuori dall’acqua. Il momento più emozionante è arrivato quando ha deciso di tuffarsi, passando dall’ammirare quei campioni a nuotare concretamente al loro fianco. Un’esperienza che ha trasformato una passione coltivata nel tempo in un ricordo da custodire.

Formazione e passione in vasca

La giornata milanese ha offerto anche occasioni di approfondimento tecnico grazie alle masterclass esclusive condotte da Matteo Giunta e Alberto Burlina, due professionisti di grande esperienza. Un programma pensato per avvicinare gli appassionati ai segreti della preparazione e del nuoto di alto livello, unendo formazione, sport e incontro. Per Paolo, tuttavia, il ricordo più prezioso rimarrà quello di aver condiviso la stessa vasca e alcune conversazioni con atleti che fino a quel momento aveva potuto ammirare soltanto da lontano. «Un’emozione che porterò sempre con me», il sentimento che accompagna una domenica speciale. Perché, qualche volta, per trasformare un sogno in realtà basta trovare il coraggio di tuffarsi.

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