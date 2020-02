Da Chiari a Rimini: Claudio Recenti è bronzo nazionale

Il clarense Claudio Recenti si è aggiudicato il bronzo al concorso nazionale di cucina nella categoria pasticceria.

Recenti è bronzo nazionale

La città può essere sempre più orgogliosa di lui: certo, non è la prima volta che vince, anzi, ma per essere la prima volta che si rimette in pista dopo qualche tempo, riuscire a portare a casa un bronzo nazionale è un risultato meraviglioso. Lui è Claudio Recenti, classe 1979. E’ cresciuto nella pasticceria Principe, quella di famiglia, e ha frequentato l’istituto alberghiero. I dolci sono sempre stati la sua passione, ma con le sue mani, Claudio è davvero un grande artista: sono infatti incredibili opere le torte che “costruisce” con lo zucchero. All’ultima competizione, che si è svolta a Rimini, ha portato un grammofono e un violino.

L’articolo completo sarà in edicola a partire da venerdì 21 febbraio sull’edizione di ChiariWeek.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE