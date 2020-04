La tradizione della Bassa raggiunge le tavole dei sanitari impegnati in prima linea per l’emergenza Covid-19

Da Barbariga ai Civili casoncelli ambasciatori del “grazie per quello che fate”

Hanno saputo di certo conquistare non solo il cuore ma anche le papille gustative di coloro che sono considerati gli eroi di questa emergenza: i sanitari e il personale dei nosocomi bresciani.

Così nelle ore scorse agli Spedali Civili sono stati consegnati i casoncelli di Barbariga con allegata una lettera di ringraziamento.

”Spinti da un sincero e profondo sentimento di gratitudine, vi raggiungiamo per ringraziarvi dell’intenso lavoro svolto in prima linea durante questi mesi di grave emergenza. Cogliamo inoltre l’occasione per augurare a voi e alle vostre famiglie una Pasqua che possa portare speranza in questo particolare momento – e prosegue la lettera – Questo piccolo pensiero vuole rappresentare anche un invito a poter tornare presto ad ammirare la nostra provincia con le sue ricchezze storiche, culturali ed enogastronomiche”. Gli auguri sono stati firmati dal sindaco di Barbariga, Giacomo Uccellu, dal presidente della Fondazione Castello di Padernello, Domenico Pedroni, e nel caso della donazione ai Civili dal sindaco di Brescia Emilio Del Bono.

Commosso il personale esprime ai fautori di questo gesto e alle persone che si sono adoperate per tenderlo possibile il proprio ringraziamento e ricambia loro i migliori auguri.

