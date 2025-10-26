«Curvy Dream»: torna il calendario dedicato alla body positivity

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con il calendario curvy, progetto ideato dal fotografo ghedese Piero Beghi, conosciuto a livello nazionale come «il fotografo delle curvy». Per l’edizione 2026 il tema scelto è «Curvy Dream – Forme da sogno», un titolo che richiama l’obiettivo principale del progetto: dare spazio a corpi femminili spesso esclusi dalla rappresentazione tradizionale, attraverso immagini che coniugano sensualità e rispetto.

La storia del calendario curvy

Il calendario nasce con l’intento di valorizzare fisicità fuori dai canoni estetici dominanti, in particolare quelle femminili che superano la taglia 46. L’iniziativa si rivolge esclusivamente a donne curvy, senza limiti di età o provenienza, offrendo loro l’opportunità di guardarsi in modo diverso e di vivere un’esperienza fotografica professionale.

Gli scatti, realizzati in lingerie, sono pensati per mettere in risalto la naturale bellezza e la sicurezza delle partecipanti, evitando ogni forma di esposizione gratuita o eccessiva. Come racconta lo stesso Beghi, l’idea ha preso forma dopo un servizio fotografico con una donna taglia 54: «La sua reazione nel vedersi ritratta è stata talmente forte da farmi capire che questo tipo di fotografia poteva fare qualcosa di più. Così è nato il progetto». Dal primo calendario, pubblicato nel 2020, l’iniziativa si è ampliata, diventando un vero e proprio percorso di condivisione e confronto tra donne.

L’edizione 2026

Per l’edizione 2026 sono arrivate oltre 50 candidature da tutta Italia. Dopo una selezione iniziale, ad agosto si sono svolti i casting ufficiali, da cui sono state selezionate le 12 modelle che rappresenteranno i mesi dell’anno. Le partecipanti hanno un’età compresa tra i 31 e i 60 anni e provengono da diverse regioni. Tra loro anche una bresciana. Ecco i loro nomi: Desirè Canzoneri (Varese), Angela Lopatriello (Siena), Laura Di Donna (Sondrio), Tamara Zanivan (Belluno), Eva Nadalutti (Gorizia), Cristina Abbati (Milano), Laura Tagliaferro (Piacenza), Erika Scaboro (Venezia), Rachele Medici (Brescia), Cinzia Russo (Cremona), Alina Ramona Ivana (Modena) e Martina Giraldi (Treviso).

Uno degli aspetti più caratteristici del progetto è il rapporto che si crea tra fotografo e modelle. Oltre al lavoro tecnico, Beghi si impegna a costruire un clima di fiducia e dialogo, ascoltando le storie personali di ciascuna e facilitando la nascita di legami tra le partecipanti. «Ogni anno mi colpisce la decisione di chi, magari con incertezze e timori, trova il coraggio di candidarsi. Ed è altrettanto bello vedere la complicità che nasce tra le ragazze, che si ritrovano e si sostengono a vicenda».

Il Model Training Day

A partire dall’esperienza del calendario, circa un anno e mezzo fa è nato un nuovo progetto: il Model Training Day. Si tratta di giornate formative dedicate a chi desidera avvicinarsi al mondo dello shooting fotografico. Piero Beghi, insieme a Martina Giraldi, affianca le partecipanti offrendo nozioni teoriche sui generi fotografici, tecniche di posa ed espressività. Martina cura invece la parte legata a make-up, outfit e uso consapevole dei social media.

La presentazione e come prenotare ilo calendario 2026

Il calendario «Curvy Dream 2026» sarà presentato ufficialmente sabato 29 novembre alle ore 20 presso il ristorante La Rotonda di Ghedi. Durante la serata verranno svelate le immagini delle 12 modelle protagoniste. La partecipazione è libera, ma è richiesta la prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il calendario è già disponibile in prevendita al prezzo promozionale di 15 euro (anziché 19 euro) fino alla data della presentazione. È possibile acquistarlo e prenotare per la serata attraverso i seguenti canali: direttamente presso lo Studio Fotografico Beghi, in via XX Settembre 46; online su www.fotobeghi.it; via Instagram alla pagina @pierobeghiphotography; oppure contattando il numero 389 2996143.