Mal di schiena e ozono terapia mirata. “Quando si parla di mal di schiena e di ernia del disco – spiega il dottor Claudio Ferlinghetti, neurochirurgo e e ozono terapeuta, esperto di chirurgia mini-invasiva della colonna vertebrale – ci si riferisce ad un fenomeno di ampie proporzioni che coinvolge dai più giovani agli anziani ultraottantenni”.

Mal di schiena e ozono terapia: la malattia e la cura

Si stima che circa l’80% della popolazione abbia sperimentato, almeno una volta nella vita, dolore alla colonna vertebrale. Chi soffre di questo problema, a maggior ragione se si tratta di una sciatalgia (dolore alla gamba legato ad un’ernia del disco), ha un solo desiderio, che passi il prima possibile. Questo perché è un dolore molto invalidante, che accompagna il paziente lungo tutto l’arco della giornata. Si fa sentire spesso anche la notte, impedendogli di riposare adeguatamente. E’ un dolore che non sempre trova beneficio dalla somministrazione di farmaci. Data la situazione, sempre più spesso i pazienti ricorrono all’ozono terapia.

Quando i farmaci non funzionano

“Un dolore così forte non l’ho mai sentito e i farmaci che sto prendendo non mi fanno niente”, si dice spesso al dottore. “Fortunatamente oggi abbiamo a disposizione una serie di terapie con le quali riusciamo a curare questi pazienti – svela lo specialista – la maggior parte di esse è priva di effetti collaterali. Senza dimenticare la terapia chirurgica che, grazie alla microchirurgia e a tecniche miniinvasive, consente di risolvere il problema”.

Mal di schiena e ozono terapia

Come già riportato in articoli precedenti, una delle terapie più efficaci è quella a base di ozono. L’ozono terapia è una terapia medica con basi scientifiche chiare e precise ed affidabilità clinica. Numerosi lavori scientifici che ne supportano l’efficacia. Basti pensare che nell’ernia discale lombare si ottiene la guarigione in più del 90% dei casi (Intramuscolar Oxygen Ozone Therapy of Acute Back Pain with Lumbar Disc Herniation – SPINE Volume 34, Number 13, pp 1337-1344).

Perché l’ozono è efficace per curare il mal di schiena?

L’ozono non è un farmaco, ma è un gas incolore e ha un odore particolare. È formato da tre molecole di ossigeno (O3) ed instabile. Agisce sul dolore grazie ad un’azione antiinfiammatoria e miorilassante, inoltre aiuta la guarigione favorendo il microcircolo. Ne consegue un’accelerazione del processo di essicamento/riassorbimento dell’ernia del disco. Non essendo un farmaco, l’ozono non ha controindicazioni, non interferisce con eventuali farmaci assunti dal paziente e non presenta alcun effetto collaterale. L’unico accorgimento riguarda la rapida inoculazione nel paziente, una volta prodotto il gas, per non perdere l’efficacia clinica.

Che cos’è l’ozono terapia mirata?

“Grazie alla tecnologia di supporto al medico è oggi possibile eseguire infiltrazioni mirate di Ozono alla colonna vertebrale – svela il dottor Ferlinghetti – Tale procedura si avvale dell’utilizzo di un apparecchio radiologico che consente al medico di iniettare l’ozono con una precisione millimetrica sul bersaglio che è causa del dolore. Io personalmente mi avvalgo dello stesso apparecchio radiologico (amplificatore di brillanza) che utilizzo in sala operatoria. I vantaggi dell’ozono terapia mirata rispetto a quella tradizionale sono la riduzione delle sedute terapeutiche. Sono sufficienti, infatti, 4-5 sedute (una seduta settimanale) contro le 10-12 sedute (due sedute settimanali) per quella tradizionale, e una risposta più rapida al dolore”.

