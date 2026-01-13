Promosso da Comune e Croce Rossa, è in programma per domenica 18 gennaio

Dopo l’inaugurazione del defibrillatore automatico esterno negli spazi di Parco Metelli, il percorso di Palazzolo sull’Oglio verso una comunità sempre più cardioprotetta entra ora nella sua fase più importante: la formazione dei cittadini. Perché avere un Dae è fondamentale, ma saperlo usare può davvero fare la differenza tra la vita e la morte.

Cuori al sicuro: a Palazzolo un corso di formazione all’uso del defibrillatore

È con questo obiettivo che l’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Comitato Croce Rossa Italiana di Palazzolo sull’Oglio, ha organizzato un corso gratuito di pronto soccorso cardiaco e utilizzo del defibrillatore, in programma domenica 18 gennaio, dalle 8.15 alle 13.30, presso la palestra della scuola Enrico Fermi in via Zanardelli. L’iniziativa rientra nel progetto «Palazzolo Comune Cardioprotetto», promosso dai consiglieri comunali Vanessa Delbarba e Marcello Foglia, che punta a rendere il territorio sempre più sicuro e preparato ad affrontare le emergenze cardiache.

Il corso PAD (Public Access Defibrillation), aperto ai residenti del Comune fino a un massimo di 48 partecipanti, permetterà di imparare a riconoscere un arresto cardiaco, intervenire tempestivamente con le corrette manovre di primo soccorso e utilizzare in sicurezza il defibrillatore. Al termine della mattinata verrà rilasciato l’attestato di abilitazione all’uso.