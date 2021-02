Cuore, curve e cervello: il segreto di Giulia per amarsi

La ricetta per amarsi di Giulia Grazioli è curve, cuore e cervello: tre parole magiche che servono per accettarsi, ragionare e poi splendere di luce propria, amando in primis se stessi.

Cuore, curve e cervello

Grazie infatti a questa filosofia, Giulia, di Mairano, è riuscita ad andare lontano: testimonial del Beautiful Curvy 2019, calendario all’insegna del movimento «Body Positive», ospitata in Tv al programma «Detto Fatto», per la sensibilizzazione della tematica, e ora sta riscuotendo anche un successo sui social come modello da seguire. Sicura che quella sia la taglia giusta? Non dovresti perdere qualche chilo? Non hai il fisico, sei fuori forma. Sono queste le frasi che vengono dette spesso e frequentemente a chi ha messo su peso, a chi ha sempre avuto qualche chilo in più o semplicemente a chi è un po’ più formoso.

Parole dette con troppa leggerezza, ma spesso anche con cattiveria, che possono ferire più della lama per chi porta la taglia extralarge sia di pantaloni che di cuore e che possono scatenare una serie di complessi che talvolta, portano a brutte conseguenze.

Ci si sente costantemente inadeguati, non ci si riesce più a guardare allo specchio e i complessi, da piccoli, diventano grandi e schiaccianti.

Lo sa bene Giulia, 28 anni residente a Mairano, che ha passato anni fa un brutto periodo perché non riusciva a fare pace con il suo corpo e addirittura, l’ex fidanzato dell’epoca, le aveva detto che era «la donna della mia vita, ma la tua forma fisica non rispecchia i miei ideali».

Parole che hanno segnato sicuramente la fine di un rapporto ma anche l’inizio di una rinascita, la sua.

