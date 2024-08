Crollato un albero sul Ponte della Poesia di Padernello

Le fortissime raffiche di vento di ieri sera, mercoledì 7 agosto 2024, hanno danneggiato pesantemente l'installazione vegetale di Padernello di Borgo San Giacomo.

Crollato il Ponte della Poesia di Padernello

Il Ponte della Poesia, conosciuto anche come Ponte vegetale, realizzato dall'artista Giuliano Mauri ha purtroppo subito, ancora, i danni del maltempo. Non è la prima volta che l'opera d'arte viene seriamente mal ridotta a causa dei temporali e della conseguente caduta delle piante del bosco in cui si trova, l'ultimo restauro era stato realizzato solo nel 2023, dopo la pioggia dello scorso novembre, in un contesto simile.

In tempi record

In quel caso, in tempi record, alcuni volontari si erano attivati per liberare dai detriti il ponte e sistemandolo con lo stesso materiale utilizzato dall'artista nel 2008 (anno della realizzazione).