Crolla la stalla, quasi 100 maiali vengono schiacciati a morte – LE FOTO

Crolla la stalla, quasi 100 maiali vengono schiacciati a morte.

Un tragico episodio è accaduto mercoledì 18 novembre 2020 a Mezzane di Calvisano, quando una stalla di via Cucca che conteneva quasi un migliaio di suini è crollata di colpo attorno alle 9 di sera, provocando la morte di diverse decine di capi: quasi un centinaio in totale.

Crollo improvviso, ma non doloso

L’episodio è avvenuto in via Cucca, sede dell’azienda agricola Galuppini e stando alle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine non si sarebbero tracce di dolo, ma si sarebbe trattato di un crollo improvviso dovuto all’anzianità della struttura. All’interno della stalla non erano fortunatamente presenti operatori agricoli, ma solo capi di bestiame. Oltre a quelli uccisi dal crollo, molti altri sono rimasti feriti e sono ora sottoposti alle cure dei veterinari. L’intervento di Vigili del Fuoco, Polizia e squadre dell’Asl ha impedito che la situazione diventasse ancora più insostenibile.

L’azienda, aveva da pochi anni riaperto i battenti dell’edificio dopo i sigilli apposti dalla Magistratura per scarico illecito di liquami.

