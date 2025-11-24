Crolla il tetto di un’azienda agricola, tratti in salvo già 500 maiali. Si scava tra le macerie

Crolla una porzione di stalla: Vigili de fuoco al lavoro per salvare i maiali di un allevamento a Pavone del Mella.

Cede il tetto, in salvo 500 maiali, ma si scava tra le macerie

L’emergenza è scattata questa mattina, lunedì 24 novembre, quando in un’azienda agricola di località Cascina Morandi una porzione di tetto che copriva un capannone adibito ad allevamento suinicolo è improvvisamente crollato, per ragioni da accertare. Se la buona notizia è che nessuno degli operatori dell’azienda è rimasto ferito, ma sono ancora in corso accertamenti per capire se tra gli animali allevati dalla struttura qualcuno sia rimasto coinvolto, ferito o ucciso nel crollo.

Stando a quanto emerso sinora, solo una porzione della struttura ha infatti ceduto, collassando su sé stessa. E sebbene già circa cinquecento suini siano già tratti in salvo, è possibile che alcuni capi siano ancora sepolti sotto le macerie del tetto.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco da Brescia e da Verolanuova, insieme ai carabinieri di Verolanuova e ai tecnici dell’Ats di Brescia, per i rilievi che in questi casi sono ovviamente dovuti. Gli animali illesi sono stati trasportati a bordo di camion appositi.