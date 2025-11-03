Il cedimento ha interessato un appartamento in disuso e alcuni locali usati come magazzino, ora inagibili

I Vigili del fuoco volontari di Chiari e di Orzinuovi, nella serata di domenica 2 novembre 2025, sono intervenuto a Rudiano dove il tetto di una cascina è crollato a causa del maltempo.

Crolla il tetto di una cascina a Rudiano: nessun ferito

Le squadre sono intervenute in via Bonetti, assieme ai carabinieri della sezione Radiomobile di Chiari per gli accertamenti. Stando alle prime verifiche a cedere, a causa del maltempo, è stata una porzione di tetto di una cascina, sotto al quale si trova un’abitazione in disuso: il proprietario, da anni, vive infatti fuori Paese.

Nessuno è rimasto ferito, ma il crollo ha danneggiato anche il locali adiacenti, utilizzati come magazzino dal fratello del proprietario. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area, ma entrambi gli appartamenti sono stati dichiarati inagibili.