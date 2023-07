Crolla la tensostruttura del grest, messi in salvo tutti i bambini

Crolla il tendone allestito per ospitare i bambini del grest, messi in salvo tempestivamente dagli educatori. Danni anche a Treviglio dove si è verificata una bomba d'acqua.

Crolla il tendone allestito per i bambini del grest

Attimi di grande apprensione quelli vissuti nella tarda mattinata di oggi (venerdì 21 luglio 2023) a Travagliato. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 12 in via Orzinuovi.

Dove si è verificato

Tempestivo e provvidenziale l'intervento degli educatori

Il tutto si è verificato allo Stadio comunale Riccardo Zini di Travagliato dove si allena la squadra di calcio Auroras Travagliato. Era in corso il grest della squadra, a crollare è stato il tendone allestito ai margini del campo dove i bambini (32 in totale) avrebbero dovuto pranzare. Presenti anche gli educatori e allenatori. Quando hanno visto che il meteo è improvvisamente peggiorato invece di far rifugiare i bambini nello spogliatoio gli hanno fatti rifugiare in un container di ferro accanto al campo.

E per fortuna perché dopo pochissimo è crollato tutto. I responsabili sono stati davvero tempestivi e accorti nell'optare per questa scelta evitando così spiacevoli conseguenze. Una volta passato il temporale i bambini sono usciti, nel vedere quanto accaduto con il telone crollato si sono spaventati. La buona notizia è che nessuno si è fatto male. Sono stati allertati i genitori che hanno portato a casa i piccoli. Ora in corso le operazioni di sistemazione sul posto.

Ad intervenire sul posto i carabinieri di Travagliato, i Vigili del Fuoco di Brescia.

Le immagini

Nel resto del territorio bresciano

Il maltempo, non ha risparmiato neppure le altre zone del territorio Bresciano. Alberi caduti, vento, grandine insomma chi più ne ha più ne metta. Ecco una carrellata delle zone più colpite.

Montichiari

Disastri, alcune auto distrutte a seguito della caduta degli alberi ma, per fortuna, come confermato dal sindaco Marco Togni, non si registrano feriti.

Chiari

Ciliverghe

Brescia

San Zeno Naviglio

Zona Travagliato