E' successo a Capriolo a metà pomeriggio. Il cornicione di una vecchia palazzina è crollato, fortunatamente in quel momento non stava passando nessuno.

Crolla il cornicione di una palazzina, per fortuna nessuno si è ferito

Attorno al tetto in legno erano stati posizionati dei tavelloni che non hanno retto, cadendo al suolo dopo un volo di circa quindici metri. L'abitazione è composta da una quindicina di appartamenti. Sul posto per i controlli del caso sono intervenuti i Vigili del fuoco di Palazzolo, che hanno atteso l'arrivo del funzionario da Brescia che dovrà stabilire l'agibilità della struttura e della abitazioni con i relativi controlli del caso. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma durante le operazioni di messa in sicurezza e i controlli i residenti sono stati fatti evacuare.