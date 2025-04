E' stato il crollo di un cavo dell'alta tensione a causare il blackout che ha lasciato senza corrente numerosi Comuni dell'Ovest Bresciano e della Franciacorta: e proprio qui ha avuto origine il guasto, lungo via Europa la strada che attraversa la Pedrocca di Cazzago San Martino, dove i vigili del fuoco di Chiari e i tecnici di e-distribuzione sono al lavoro da stamattina.

Crolla il cavo dell'alta tensione, blackout nell'Ovest Bresciano

L'interruzione si è verificata verso le 11, in un istante numerosi Comuni della Franciacorta e della Bassa Bresciana sono rimasti senza corrente. A causare il disservizio è stato il cavo della linea dell'alta tensione di Terna (130 Kilovolt), che si è staccato improvvisamente ed è caduto sulla strada all'altezza del semaforo che regola in traffico nella frazione della Pedrocca e in un giardino. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto nell'episodio, ma la scarica di corrente ha causato ingenti danni all'impianto elettrico e del gas di quattro villette presenti nell'isolato e fuso il metallo di una ringhiera.

La strada è stata chiusa dalla Polizia Locale, mentre i Vigili del fuoco e i tecnici del gestore della linea elettrica sono al lavoro per rimuovere il cavo e ripristinare il servizio anche nella frazione, ora ancora senza corrente.