Crolla il campanile di Villa Suardi, risveglio movimentato per Ludriano

Un boato all'alba, è crollato il campanile di Villa Suardi.

Un triste lunedì

È stato un risveglio "con il botto" quello che hanno vissuto stamattina (lunedì 3 gennaio) i cittadini di Ludriano, frazione di Roccafranca. Poco dopo le sette e mezza, infatti, la torre campanaria della chiesa vecchia, che si trova in centro al paese, ha ceduto e si è polverizzata nel cortile della villa di proprietà privata.

L'intera struttura era ed è protagonista di opere di messa in sicurezza, i lavori voluti dai proprietari, i fratelli Bellini, erano partiti negli scorsi giorni con tutti i permessi di Comune e soprintendenza. La struttura, di fatto, presentava delle lesioni importanti ma era stata già stata "impacchettata" infatti, insieme alla torre, sono crollati anche i ponteggi che erano stati sistemati per i lavori di consolidamento. Fortunatamente, viste le vacanze natalizie, non vi erano operai all'opera i quali, altrimenti, sarebbero stati quasi certamente coinvolti.

Non si registrano danni a cose

Ad accorgersi dell'accaduto i figli dei proprietari e i cittadini. Questi ultimi hanno pensato, in un primo momento, a dei botti di capodanno tardivi. La buona notizia è che il crollo del campanile, fortunatamente, non ha causato ulteriori danni alla villa e tanto meno alla strada pubblica.