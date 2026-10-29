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Cresce il Polo sociosanitario di Asst Franciacorta di via Lombardia, punto di riferimento per i cittadini del Distretto Oglio Ovest. Nella mattinata di giovedì 29 ottobre è stato inaugurato l’ampliamento della struttura di Rovato.

Cresce il Polo sociosanitario di Asst Franciacorta a Rovato

L’intervento ha consentito di ripensare, ampliare e riorganizzare gli ambienti dedicati ai servizi territoriali, rendendoli più funzionali, accoglienti e rispondenti alle esigenze degli utenti e dei professionisti. Un percorso che si inserisce nell’impegno di Asst Franciacorta per una Sanità sempre più accessibile, integrata e vicina ai bisogni delle persone. La sede ospita il Consultorio familiare, il Centro vaccinale territoriale, le attività di certificazione medico-legale, l’Ambulatorio infermieristico territoriale, i servizi di Assistenza domiciliare integrata (ADI/C-DOM) e il Servizio per le Dipendenze (SerD). Tra gli interventi più significativi spicca l’ampliamento del Consultorio familiare, che dispone di ambienti più funzionali che permetteranno di potenziare l’offerta dei servizi garantiti. Grazie a un’équipe multidisciplinare composta da ginecologhe, ostetriche, assistenti sanitarie, psicologhe e assistenti sociali, il Consultorio offre consulenze e interventi dedicati alla salute della donna, alla gravidanza, al puerperio, alla genitorialità, al benessere psicologico e sociale e all’educazione alla salute. L’accesso è gratuito e non richiede impegnativa medica. All’interno è inoltre attivo lo Spoke del Centro per la famiglia, con lo sportello Family Point, aperto ogni venerdì dalle 9 alle 12: un punto di ascolto, informazione e orientamento per le famiglie.

Centro vaccinale, Ambulatorio infermieristico e Assistenza domiciliare

All’interno del Polo assume particolare rilievo anche la realizzazione dei nuovi spazi dedicati al Centro vaccinale territoriale, che trova oggi collocazione in un’area appositamente riorganizzata, con ambienti rinnovati e più funzionali, pensati per migliorare l’accoglienza dei cittadini e lo svolgimento delle attività vaccinali. Nella stessa zona troveranno spazio anche le attività di certificazione medico-legale, tra cui quelle relative all’idoneità alla guida e al porto d’armi, secondo le modalità previste dal servizio. Sempre nell’ambito degli interventi di riqualificazione, trovano collocazione anche l’Ambulatorio infermieristico territoriale (aperto il lunedì dalle 14 alle 16) e i servizi di Assistenza domiciliare integrata (ADI/C-DOM), rivolti alle persone che, per condizioni di salute o fragilità, necessitano di cure e assistenza direttamente al proprio domicilio, attraverso percorsi personalizzati e il coinvolgimento di diverse figure professionali. Completa l’offerta il Servizio per le Dipendenze (SerD), che mantiene la propria sede storica nel Polo e garantisce attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle persone con problematiche legate alle dipendenze, attraverso interventi sanitari, psicologici e sociali.

Il commento

Questo il commento di Alessandra Bruschi, direttrice generale di Asst Franciacorta.

“La riqualificazione del Polo sociosanitario di Rovato rappresenta un ulteriore investimento nella qualità e nell’accessibilità dei nostri servizi territoriali. Non si tratta soltanto di rinnovare degli ambienti, ma di renderli sempre più adeguati alle esigenze dei cittadini e dei professionisti che quotidianamente vi operano. Vogliamo continuare a valorizzare le nostre strutture, rafforzando una rete di servizi capace di offrire risposte concrete e di prossimità ai bisogni di salute della popolazione“

Il direttore sociosanitario Andrea Ghedi ha aggiunto che: «La presenza di servizi diversi all’interno di un unico Polo rappresenta un elemento importante per favorire l’integrazione dell’assistenza territoriale». Il Polo di via Lombardia peraltro si inserisce in una più ampia rete di servizi sanitari e sociosanitari presenti nel territorio comunale di Rovato, che già ospita i Poliambulatori specialistici, il Punto Prelievi, il Centro psico sociale (CPS) e la Struttura residenziale psichiatrica.