Covid-19, focolaio alla Comunità Shalom: 15 casi

Effettuati tamponi a tappeto nella struttura di recupero per tossicodipendenti di Palazzolo.

Covid, piccolo focolaio alla Comunità Shalom

Una ragazza, ospite della struttura, è risultata positiva al Covid. Per questo motivo sono stati effettuati i tamponi agli ospiti e agli operatori della struttura di via Raspina, guidata da suor Rosalina Ravasio. Un piccolo focolaio, ma nulla di allarmante visto che si tratta di 15 persone, ora in isolamento, completamente asintomatici. Si tratta di 11 ragazze su circa 80 e di 4 ragazzi su 130. E’ questo il dato precisato dalla stessa Comunità Shalom. Della situazione è stato avvisato anche il primo cittadino Gabriele Zanni, che ha evidenziato come “non ci sia nulla di allarmante, anche perché la carica virale è molto bassa”.