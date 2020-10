CoVid a scuola: elementari chiuse fino al 4 novembre

CoVid a scuola a Borgo San Giacomo: elementari chiuse fino al 4 novembre.

Una misura precauzionale del sindaco Giuseppe Lama presa pochi minuti fa per mettere un punto a una situazione abbastanza confusionaria.

Sabato una maestra e tre collaboratrici scolastiche sono risultate positive al CoVid, ma la situazione non ha sembrato destare, almeno per tutta la settimana, preoccupazioni. “Ciò che è emerso dopo la riunione con scuola, Amministrazione e Ats è che sono stati fatte e sono in corso le necessarie e dovute verifiche sulla circostanze che si sono venute a creare. Non ci sono assolutamente i presupposti per provvedimenti di quarantene o altro. La situazione è sotto controllo ed è stato concordato un ulteriore rafforzamento delle misure di prevenzione già in atto e correttamente applicate dalla scuola. Chiediamo ai genitori di portare tranquillamente a scuola i loro ragazzi perché sono adeguatamente tutelati. Vi diciamo questo come amministratori ma anche, ci sia concesso, come nonni e genitori di bambini che frequentano la stessa scuola e che mai metteremmo a rischio”.

Ma pochi minuti fa Lama ha emesso l’ordinanza, dopo le polemiche dei genitori: “Ats sta verificando ma la scuola rimarrà chiusa da domani (venerdì) fino al 4 novembre”.