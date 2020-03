E’ stato reso noto pochi minuti fa il link ufficiale sulla pagina YouTube “BurnFx”

Covid-19: virtual jam di musicisti a favore dell’ospedale di Manerbio

Da pochi minuti è online il risultato di una virtual jam, ossia un meeting di musicisti che si ritrovati virtualmente per registrare una performance musicale estemporanea, senza nulla di prestabilito, in assoluta libertà creativa, per una nobile causa.

L’emergenza Covid-19 può fermare la quotidianità ma non la creatività, così Davide Borra, chitarrista manerbiese noto per aver calcato i palchi di tutto il mondo e per esser stato uno dei membri della band “Il re degli ignoranti”, il gruppo musicale tributo a Celentano, si è messo all’opera.

L’idea creare un qualcosa di dinamico, miscelando l’energia di altri amici musicisti virtuosi e la sua. Batteria, chitarre, basso elettrico, denominatori comuni del progetto il ritmo e la finalità benefica dell’azione in corso.

Nessuno spartito ma improvvisazione, esternazione di emozioni, di note che si inseguono, di accordi che giocano strumento dopo strumento. Una botta di energia che sa colpire chi ascolta e travolgere chi suona.

Un tributo a chi sta lavorando in prima linea, dopo aver visto di persona la grave situazione di emergenza in cui versa il nosocomio cittadino manerbiese. “Mi ha segnato profondamente quanto ho avuto modo di conoscere, così è nata l’idea di coinvolgere una serie di amici musicisti per condividere del tempo in questi momenti difficili nel modo più spensierato possibile: suonando! – ha raccontato Davide – Il pezzo è condiviso online dal mio canale YouTube “BurnFx” ai social in generale, l’obiettivo è non solo portare queste note improvvisate nella vitual jam nella vita delle persone, ma sensibilizzare gli ascoltatori e gli appassionati di musica a sostenere l’ospedale di Manerbio con una donazione”.

Il video infatti si conclude con una parte descrittiva del progetto e l’invito da parte del chitarrista, a nome di tutti i partecipanti, ad effettuare una donazione (visibili anche i dati bancari).

