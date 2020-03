Numerosi fotografi italiani si sono uniti per realizzare un progetto d’amore e beneficenza per aiutare in questa emergenza le strutture sanitarie

Covid-19: scendono in campo i fotografi professionisti con “una foto per la vita”

In questo periodo di emergenza e sofferenza anche i fotografi professionisti sull’intero suolo nazionale si stanno chiedendo cosa possono fare. “Stiamo vivendo un periodo doloroso e come fotografi ci siamo domandati in che modo possiamo contribuire positivamente e dare concretamente una mano – hanno raccontato attraverso la voce di Gloria Fenaroli, non solo fotografa ma altresì artista dell’immagine bresciana – Anche noi in questo momento siamo lontani tra noi, ma abbiamo deciso di unirci ed essere più che mai vicini con questo progetto d’amore denominato “una foto per la vita”.

L’obiettivo è di contribuire concretamente attraverso l’arte e le immagini al sostegno economico a enti e ospedali che in questo momento combattono in prima linea la lotta contro Covid-19 per salvare vite umane.

In cosa consiste il progetto

Ciascun fotografo che aderisce all’iniziativa metterà a disposizione la sua professionalità, il suo tempo e la sua creatività per offrire servizi fotografici di ritratto, con sessioni da 30 minuti o un’ora, il cui valore economico sarà interamente e direttamente devoluto a enti o ospedali italiani impegnati su questo fronte. Ogni singolo fotografo definisce a quale realtà far devolvere la donazione.

Il cliente potrà poi usufruire della sua sessione non appena si tornerà alla normalità, ricevendo oltre all’esperienza artistica ed emozionale, una stampa di alta qualità del suo ritratto.

La donazione a enti od ospedali avverrà al momento dell’adesione del cliente a una foto per la vita e le sessioni di ritratto verranno prenotate una volta terminata l’emergenza.

A breve sarà allestita una pagina web, e verrà forniti tutti i dettagli dei fotografi a voi più vicini. Per informazioni al momento è possibile far riferimento a Gloria, all’indirizzo mail: gloria@photogek.com, che ha ricordato in un video che “Brescia ha bisogno di tutti noi”.

