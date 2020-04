Aiuti per liberi professionisti, partite iva e bonus baby sitter

Covid-19 richieste contributi all’Inps il Comune di Flero spiega come fare

E’ iniziata ieri, mercoledì 1 aprile, la possibilità di presentare all’Inps (istituto nazionale di previdenza sociale) le richieste per i contributi di 600 euro per i lavoratori autonomi (partite iva e liberi professionisti) e i bonus per il servizio baby sitter, previsti nel decreto Cura Italia.

Per aiutare i propri cittadini a fruire al meglio di questi servizi offerti da Inps ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale due vademecum.

