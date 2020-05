Covid-19, nessun lutto o contagio alla Rsa di Rudiano: “Merito della lungimiranza”

Coronavirus, nessun lutto o contagio alla Rsa di Rudiano. Il vicesindaco Sara Oliari: “Merito della lungimiranza con cui la struttura ha chiuso all’esterno”.

E’ un bilancio nient’altro che positivo quella della Rsa di Rudiano, uscita indenne dall’emergenza Covid che ha invece colpito duramente tantissime strutture di ricovero anziani del bresciano. Dei trentuno ospiti della casa di riposo, ma anche dei 22 dipendenti e 3 liberi professionisti che vi operano, nessuno sarebbe rimasto contagiato. Il virus è stato tagliato fuori, testimone il fatto che non è stato registrato nessun decesso. Il motivo?

“Perché con lungimiranza la struttura ha chiuso anzitempo l’accesso di persone esterne e ha rispettato e fatto rispettare rigorosamente le norme igienico sanitarie e di comportamento preservando così la salute degli ospiti e degli operatori – ha commentato il vicesindaco Sara Oliari – Infatti, diversamente da altre realtà locali, ad oggi non vi sono stati casi positivi al Covid tra ospiti e operatori e non vi sono stati decessi. Una notizia confortante ed un chiaro segno dell’elevata qualità del servizio offerto presso la nostra residenza per anziani, nonostante la vetustà della struttura”.