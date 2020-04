Ecco come fare a sostenere le realtà che aiutano il proprio territorio

Covid-19 il Comune di Verolanuova lancia l’appello “Aiutiamo chi ci aiuta”

Risale alle ore scorse l’appello lanciato dal Comune di Verolanuova. “In questo momento di sgomento e difficoltà il Comune di Verolanuova si fa parte attiva per supportare chi silenziosamente ha sostenuto noi e le persone cui vogliamo bene – si legge in un comunicato alla cittadinanza – Incoraggiamo le associazioni che ci hanno tenuto per mano, accompagnato, protetto. Insieme ce la faremo. Ognuno per come può”.

L’iniziativa è denominata “Aiutiamo chi ci aiuta” e le realtà verolese segnalate, che necessitano di sostegno,

sono il Gruppo Verolese Volontari del Soccorso e attraverso la campagna www.gofundme.com; il Gruppo Cinofilo Verolese Onlus all’iban: IT37N0869255370053000102554 e ai Vigili del Fuoco di Verolanuova all’iban: IT89A0869255370053000103204.

