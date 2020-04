Il diffondersi della pandemia legata al Coronavirus ha causato importanti danni

Covid-19 florovivaisti in ginocchio la testimonianza del pontevichese Angelo Sala

Emergenza Covid-19: in ginocchio non solo la sanità. Ad essere colpite dal periodo che stiamo attraversando anche storiche attività, in particolari settori, come quello dei florovivaisti.

A raccontarci la situazione tragica in cui versa la propria categoria è Angelo Sala dell’omonima azienda ortoflorovivaistica pontevichese di via Ponticella 30.

“Come azienda ma altresì come categoria dei florovivaisti siamo stati completamente travolti da questa ondata Coronavirus, nel momento peggiore per noi – ha spiegato l’imprenditore pontevichese – In questo periodo dell’anno, in particolare da inizio febbraio a fine aprile impostiamo il lavoro dell’intero anno. Questi primi mesi sono per noi fondamentali poiché, con le feste di maggio, facciamo circa l’80-85 per cento del fatturato di tutto l’anno. Il 2020 per la nostra azienda e per le aziende della nostra categoria è già andato in fumo, un intero anno di lavoro in fumo nell’arco di poco più di un mese”.

Molta la desolazione guardando il tempo scorrere in queste settimane, molta è l’incertezza nel guardare al futuro. “Questa pandemia che ha fermato la nostra regione, la nostra nazione, è un danno davvero pesante. Ha fermato le nostre forniture alla grande distribuzione, ai grossisti ma altresì al commercio al dettaglio”.

A favore dei florovivaisti è intervenuta anche Confagricoltura, a testimoniare i danni ingenti anche la sezione di Brescia.

