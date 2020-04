Dopo il ricovero in ospedale, guarisce, viene dimesso scrive ai fleresi

Covid-19: Flero il sindaco Alberti è tornato a casa

Covid-19: il sindaco di Flero, Pietro Alberti, è guarito ed è tornato a casa dopo il ricovero in ospedale. L’esperienza vissuta l’ha condivisa con un messaggio ai fleresi.

“Cari concittadini, ci tenevo ad informare tutti voi che, dopo l’esito negativo dei due tamponi effettuati in ospedale dove stavo effettuando la riabilitazione, venerdì 10 aprile sono stato dimesso e ho potuto finalmente fare ritorno dalla mia famiglia. La difficile esperienza vissuta, per mia fortuna conclusasi positivamente, mi fa raccomandare a tutti voi, ancora una volta il rispetto delle regole di distanziamento sociale e delle limitazioni agli spostamenti ancora in vigore. Il mio pensiero va ai nostri concittadini ancora ammalati, a casa o ricoverati in struttura e a loro ed alle loro famiglie rivolgo il mio pensiero e gli auguri miei e di tutta la comunità che amministro, affinchè possano prontamente guarire. Tengo inoltre a mandare alle famiglie dei nostri concittadini che ci hanno lasciato va tutta la vicinanza mia e della comunità di Flero in questo difficile momento di dolore”.

Il sindaco era stato ricoverato il mese scorso presso un noto nosocomio cittadino. Dopo alcuni giorni dal ricovero in Pronto Soccorso è stato trasferito in terapia intensiva, dove è rimasto circa una settimana. Ricondotto in reparto, dopo aver seguito la prassi di riabilitazione, è finalmente tornato all’affetto dei suoi cari.

Durante la sua assenza l’Amministrazione comunale ha proseguito le attività sotto la guida del vice sindaco Mauro Brunetti.