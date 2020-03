Molte persone hanno preso a cuore l’impegno di medici, infermieri e personale che da giorni fronteggiano l’emergenza Covid-19, tra questi anche i professionisti dell’ospedale di Manerbio e dell’Asst del Garda

Covid-19: Al via la raccolta fondi per l’Asst del Garda, ecco i canali ufficiali

Oltre a pensieri e messaggi di solidarietà è possibile sostenere questa importante realtà del territorio con una raccolta fondi denominata “Coronavirus, dona anche tu”. Le informazioni complete sono reperibili sul sito web dell’azienda ma è importante capire come procedere e diffidare dai canali non ufficiali.

La finalità è quella di sostenere l’acquisto di attrezzature necessarie a far fronte a questo momento critico, rendendo possibile all’azienda ospedaliera il reperimento di diverse tipologie di risorse, spaziando dalle mascherine ai respiratori, con un ventaglio intermedio di strumenti fondamentali per garantire la massima assistenza ai pazienti affetti da questa patologia.

Non solo per l’immediato. Le attrezzature più “importanti”, quali ventilatori polmonari e ecografi, il cui costo varia dai 15mila ai 20mila euro cadauno, diventeranno patrimonio della struttura sanitaria e potranno essere un valore aggiunto anche per il futuro, una volta debellato il noto Coronavirus.



Come donare?

Sul sito web www.asst-garda.it/notizie/coronavirus-dona-anche-tu è stato pubblicato il codice iban per effettuare la donazione liberale. L’unico ufficiale è il seguente: IT82K0311154460000000020923, intestato a Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, dell’istituto di Credito UBI Banco di Brescia S.p.a. agenzia di Desenzano del Garda.

Per chi volesse invece donare un’apparecchiatura o dei beni specifici, dovrà compilare un documento apposito e prendere contatto, per ulteriori dettagli e per conoscere quali siano i modelli di strumentazione idonei, con l’ufficio preposto allo 030-9145575 o scrivendo a urp@asst-garda.it.

Una terza opzione è invece la piattaforma online creata appositamente per questa emergenza https://www.gofundme.com/f/coronavirus-donate-for-intensive-care-units. Le donazioni potranno avvenire anche in forma anonima.

Qualsiasi tipologia modalità di raccolta fondi ricadrà sull’intera struttura sanitaria, tra queste l’ospedale di Manerbio, ma è altresì possibile scegliere nella causale dove indirizzare i propri fondi (Manerbio, Desenzano del Garda o Gavardo).

Sin da ora un grazie a tutti coloro che vorranno sostenere questa importante iniziativa.

Per qualsiasi dubbio o richiesa di delucidazione telefonare o scrivere ai contatti indicati poco sopra.

